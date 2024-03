Hamilton-Ferrari, dai tempi dell’annuncio alle ambizioni: i retroscena di Vasseur

SportFair

La stagione 2024 di Formula 1 è iniziata ed è cominciata nel segno di Max Verstappen, così come era terminata la precedente. L’olandese della Red Bull ha dominato in Bahrain, in un film visto e rivisto.

Un film a tratti talmente noioso che nel paddock sono altri i tempi che tengono accesa la fiamma: il caso Horner ed il passaggio di Lewis Hamilton in Ferrari dalla prossima stagione.

Proprio di questo ha parlato, ancora una volta, Frederic Vasseur, ai microfoni di Bartoli Time, su Rmc Sport.

I retroscena dell’accordo Hamilton-Ferrari

“Lewis ha guidato per me circa venti anni fa in F3 e F2. Abbiamo vinto entrambi i titoli insieme e siamo rimasti vicini nel corso degli anni. Avevo questo in mente da molto tempo, ma non aveva senso immaginare Lewis Hamilton alla guida della Sauber, quindi c’è stato un momento in cui i pianeti si sono allineati, io che arrivavo alla Ferrari, lui alla fine del suo contratto con Mercedes. Penso che entrambi avessimo il desiderio di lavorare di nuovo insieme. Poi è stata anche l’occasione a fare l’uomo ladro ma non fornirò i dettagli delle trattative“, ha spiegato il team principal Ferrari.

“Questo tipo di discussioni possono fallire all’ultimo minuto. Si tratta di contratti piuttosto grandi e complessi. Mi sono semplicemente detto che era una grande opportunità per la squadra per molte ragioni e che dovevamo lavorarci nello stesso modo in cui sviluppiamo la macchina. Siamo a un certo punto in cui stiamo ricostruendo qualcosa, siamo tornati in prestazione, lo conosco bene e so cosa si aspetta, cosa vuole fare a tutti i costi“, ha aggiunto Vasseur.

I tempi dell’annuncio di Hamilton in Ferrari

“La gente è rimasta sorpresa dal momento scelto, l’ho fatto apposta perché penso che fosse obbligatorio avere un ko di massa attorno all’annuncio di Lewis, per lui ma anche per Carlos Sainz e la squadra. Abbiamo preso la decisione di annunciarlo abbastanza presto, è anche una forma di rispetto nei confronti di Carlos, lo mette in una buona posizione per trovare un posto l’anno prossimo, se lo avessi annunciato più tardi per lui sarebbe stato più complicato. È una persona che apprezzo molto, la decisione non è stata facile come puoi immaginare, ma è stata presa, dovevo dirglielo. Non è stato il periodo più piacevole dell’anno ma ormai è alle spalle e ho particolarmente apprezzato l’atteggiamento di Carlos“, ha spiegato Vasseur.

“Charles è stato una delle persone a conoscenza delle discussioni abbastanza presto, perché per me era importante avere tutti a bordo, quindi molto, molto rapidamente ho scoperto il suo stato d’animo e lui lo ha vissuto molto bene nel senso che il pilota, per definizione, è convinto di non avere nulla di meno del suo compagno di squadra. È anche consapevole di avere molto da imparare da Lewis, dalla sua esperienza, dalla sua capacità di gestire tutto ciò che accade fuori dalla vettura e penso che questa sia un’opportunità anche per Charles. Non capita tutti i giorni di avere al proprio fianco un sette volte campione del mondo e lui la vede come tale. È una reazione molto positiva da parte di Charles e un’ottima opportunità per lui“, ha proseguito.

Le ambizioni di Hamilton e Ferrari insieme per il futuro

“È qui che dico che i pianeti sono allineati perché ha una forte motivazione per vincere. Penso che sia un mega campione che, nonostante le sue 103 vittorie, ha ancora la stessa rabbia di quando ne aveva 0. È molto motivato, si impegna molto, è super esigente con se stesso e con le persone che lo circondano. Ha mantenuto la dinamica del campione. Dopo la Red Bull, per lui, l’opzione migliore è sicuramente la Ferrari e allo stesso tempo si collega con un sogno che ha da bambino, sa che questo è probabilmente il suo ultimo contratto“, ha concluso Vasseur.