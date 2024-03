Il Golf diventa virtuale con la lega Woods-McIlroy: presenti campioni di tennis, F1 e NBA

SportFair

Il golf diventa virtuale. Prenderà il via il 7 gennaio 2025 la lega virtuale fondata da Tiger Woods e Rory McIlroy. Le gare inaugurali si disputeranno in contemporanea con la prima fase dei Playoff della NFL. La nuova lega tecnologica ha presentato i rendering della sua nuova sede di 250.000 metri quadrati, con 1.500 posti a sedere, larga come un campo da calcio, che sorgerà nel campus del Palm Beach State College di Palm Beach Gardens, in Florida.

La lega del futuro, creata da due leggende del golf, è sostenuta da campionissimi dello sport internazionale come le sorelle Venus e Serena Williams, stelle del tennis; John Stones, difensore del Manchester City; Alex Albon, pilota di Formula 1; Steph Curry, asso della NBA.