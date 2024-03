Golf, New Giza Open: Lipparelli trionfa in rimonta

SportFair

Edoardo Raffaele Lipparelli ha firmato il primo successo dei pro italiani nel 2024 vincendo con 199 (70 66 63, -17) colpi il New Giza Open, terza gara delle Winter Series che hanno aperto la stagione dell’Alps Tour in Egitto. Sul percorso del New Giza Golf Club (par 72), a Il Cairo, l’azzurro con un gran 63 (-9), miglior score di giornata e autentica prodezza frutto di nove birdie senza bogey, ha rimontato dal quarto posto e ha reso vano il 64 (-8) del francese Aymeric Laussot (nove birdie, un bogey) e dell’inglese Harry Goddard (otto birdie), secondi con 200 (-16).

Edoardo Raffaele Lipparelli, 27enne di Frosinone, è al secondo titolo sull’Alps Tour dopo il primo conquistato nel 2019 (Open de St. François Guadeloupe), anno in cui ha dominato nel circuito ottenendo altri nove piazzamenti tra i top ten (con cinque secondi posti) e la vittoria nell’ordine di merito con relativo passaggio sul Challenge Tour. In un ottimo inizio di stagione, con un secondo e un quinto posto, si è preso la rivincita su Laussot, che lo aveva superato di un colpo nell’Ein Bay Open, il primo evento dell’anno. Il vincitore ha ricevuto un assegno di 5.800 euro su un montepremi di 40.000 euro.

Al quarto posto con 201 (-15) lo spagnolo Mario Galiano Aguilar e il transalpino Benjamin Kedochim, che aveva condotto la gara nei primi due round. Tra i top ten Manfredi Manica, settimo con 205 (-11), e subito dietro Cristiano Terragni, 11° con 206 (-10), ed Enrico Di Nitto, 12° con 207 (-9). A premio anche Ludovico Addabbo, 43° con 214 (-2), e Andrea Saracino, 45° con 215 (-1). Lipparelli è il secondo italiano a vincere il torneo dopo Lorenzo Scalise, salito sul gradino più alto del podio nel 2019.