Golf, due italiane in campo negli Stati Uniti per il Ladies European Tour

SportFair

Dal Marocco agli Stati Uniti. Il Ladies European Tour varca l’Oceano per trasferirsi in Florida dove è in programma dall’8 al 10 marzo l’Aramco Team Series Presented by PIF – Tampa – quarta gara in calendario e seconda delle sei promosse da Aramco – in cui giocheranno Alessandra Fanali e Virginia Elena Carta.

Sul percorso del Feather Sound Country Club a Clearwater, nei pressi di Tampa, doppia opportunità per le 84 partecipanti che potranno puntare sia alla classifica individuale (54 buche) che a quella a squadre (36 buche per 28 team di tre proette e un amateur). Il montepremi complessivo di un milione di dollari, diviso equamente a metà.

La golfiste in gara all’Aramco Team Series Presented by PIF – Tampa

In campo otto delle prime dieci della money list, tra le quali la Fanali occupa la quarta piazza. Con lei Shannon Tan di Singapore, numero uno e vincitrice del Magical Kenya Open, l’evento d’apertura stagionale in cui l’azzurra è stata runner up, la francese Pauline Roussin-Bouchard (n. 5), la belga Manon De Roey (n. 8), la spagnola Fatima Fernandez Cano (n. 10) e le inglesi Bronte Law (n. 2), Alice Hewson (n. 6) e Charley Hull (n. 7), con quest’ultima ottava nella gradutaoria mondiale.

Difende il titolo l’iberica Carlota Ciganda, 33enne di Pamplona con due successi sul LPGA Tour, suo circuito di competenza, sette sul LET e uno sul LET Access, dove ha iniziato la carriera nel 2011. In un field che promette spettacolo e qualità, vi saranno anche le statunitensi Lexi Thompson, Brittany Lincicome, e Marina Alex, l’inglese Meghan MacLaren, la tedesca Sophia Popov, la thailandese Trichat Cheenglab, prima nell’ordine di merito del 2023, l’indiana Diksha Dagar, l’iberica Ana Pelaez Trivino, la ceca Klara Davidson Spilkova e l’olandese Anne Van Dam.

Delle azzurre Alessandra Fanali proverà a dare un seguito all’ottimo inizio di stagione che l’ha portata tra le migliori del tour. Più lenta dopo la pausa invernale Virginia Elena Carta che ha disputato solo due tornei, ma con buone indicazioni nella precedente Lalla Meriem Cup.