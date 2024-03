Giro delle Fiandre 2024: dominio di Van der Poel, secondo Luca Mozzato | CLASSIFICA

SportFair

Mathieu Van der Poel si è imposto per distacco al giro delle Fiandre. Per l’olandese si tratta del terzo successo nella classicissima belga, al secondo posto l’italiano Luca Mozzato, al terzo posto l’australiano Michael Matthews.

Era il favorito della vigilia e non ha tradito le attese: Mathieu Van der Poel continua a confermarsi in un ottimo momento di forma. Il campione del mondo in carica è arrivato in solitaria sul traguardo di Oudenaarde dopo 270 chilometri di fatica. Il corridoio della Alpecin-Deceuninck ha sferrato un primo attacco a 55 km dalla conclusione, sull’Oude Kwaremont, per poi staccare tutti i rivali.

L’ordine di arrivo

Mathieu Van der Poel (Alpecin Deceuninck) 6:05.17 Luca Mozzato (Arkéa-B&B Hotels) +1.02 Michael Matthews (Team Jayco Alula) +1.02 Nils Politt (Uae Team Emirates) +1.02 Mikkel Bjerg (Uae Team Emirates) +1.02 Antonio Morgado (Uae Team Emirates) +1.02 Magnus Sheffield (Ineos Grenadiers) +1.02 Oliver Naesen (Decathlon AG2R La Mondiale Team) +1.02 Dylan Teuns (Israel-Premier Tech) +1.02 Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost) +1.02