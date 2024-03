Giro delle Fiandre brutale, Letizia Paternoster stremata: le FOTO

SportFair

Elisa Longo Borghini ha vinto per la seconda volta in carriera il Giro delle Fiandre femminile. La campionessa italiana ha battuto la polacca Katarzyna Niewiadoma e l’olandese Shirin van Anrooij in uno sprint finale. Al settimo posto in classifica c’è l’italiana Silvia Persico mentre al nono c’è Letizia Paternoster.

Un risultato splendido per Paternoster, le cui immagini stanno facendo il giro del web: stremata a terra, sporca in viso di fango e trucco sbavato per le condizioni brutali della corsa.

Le parole di Letizia Paternoster

“Un po’ dispiaciuta, ma so che ho fatto tutto , questo è il mio secondo Fiandre, e sono orgogliosa di ciò che ho fatto. Questo team merita più del nono posto al Fiandre, ma penso che siamo all’inizio della mia carriera e voglio dare al mio team i migliori risultati nelle prossime gare“, ha dichiarato a fine gara la ciclista italiana.

