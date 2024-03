Gianni Morandi alla maratona di Bologna: “un pensiero a Lucio Dalla” | FOTO

SportFair

Giornata di grande festa per la città di Bologna e per lo sport. Alla maratona hanno partecipato oltre 8mila runner e non è di certo passata inosservata la presenza di Gianni Morandi alla 5 chilometri. Presente anche Piero Barone, cantante del trio ‘Il Volo’.

I vincitori sono stati il keniota Kamau Simon Njeri della Run2gheter in 2.22.28 mentre tra le donne ha sfondato il muro delle 2.50 Federica Moroni della Dinamo Sport, che ha chiuso in 2.49.46.

La premiazione

A premiarli il sindaco Matteo Lepore, in tuta: “Portare persone da oltre ottanta paesi del mondo è una grande occasione per la città, quindi viva la maratona”.

Gianni Morandi insieme all’ex maratoneta Laura Fogli e al sindaco Lepore hanno partecipato alla 5Km Tecnocasa City Run e alla Charity. In 2000 hanno intonato sulla linea di partenza “C’era un ragazzo”.

“Ringrazio il Signore che mi dà la forza di stare ancora qui. In una città bellissima, con tante persone da tutta Italia e da 77 paesi del mondo. In questo momento vorrei anche rivolgere un pensiero a Lucio Dalla che domani avrebbe compiuto gli anni. Lo ricordo con grande affetto”, ha detto Morandi.