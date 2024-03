Formula 1, colpo Mercedes: preso Simone Resta dalla Ferrari

SportFair

Non sarà come l’annuncio di Lewis Hamilton in Ferrari, ma quando le top scuderie pescano l’una in casa dell’altra fa sempre notizia. Non si tratta di mercato piloti questa volta, ma di ‘mercato ingegneri’. La Mercedes fa spesa in Italia e, secondo quanto riporta Sky Sport, soffia Simone Resta alla Ferrari. Sarà il nuovo strategist development director e lavorerà a stretto con James Allison con il quale aveva già collaborato in Ferrari. Non potrà comunque lavorare nel nuovo team fino al 2025.

L’ingegnere imolese è stato a lungo progettista della Ferrari, a partire dal 2001 e con diversi incarichi. Nella sua storia trascorsi anche con Minardi, dunque con Alfa Romeo e Haas, tra un ritorno e l’altro a Maranello. Con lui percorre la stessa strada dalla Ferrari a Brackley Enrico Sampò, nella Rossa era driver simulator team leader, mentre alla Mercedes sarà head of performance software applications.