Flora Tabanelli show! E’ campionessa del mondo Junior nel Big Air

SportFair

Una esemplare Flora Tabanelli si conferma sul trono iridato giovanile del Freeski Big Air. La sedicenne emiliana di Sestola ha dominato la scena dei Campionati Mondiali Junior di Livigno (Sondrio), ribadendo il titolo conquistato ad inizio settembre sulle nevi neozelandesi di Cardrona.

Nel mezzo, la giovane portacolori dell’Esercito aveva saputo debuttare sul podio di Coppa del Mondo con i due terzi posti di Pechino e Tignes e soprattutto di mettersi al collo un duplice oro ai Giochi Olimpici Giovanili di Gangwon grazie ai trionfi nel Big Air e nello Slopestyle.

In una Livigno sferzata da un forte vento che ha costretto la giuria ad optare per la finale diretta e portato a diverse interruzioni, Flora Tabanelli ha saputo mettere subito a segno una prima run da 91,00 punti che le ha permesso di issarsi al comando delle operazioni. Un secondo salto da 78,00 punti ha confermato il grande talento dell’emiliana che è così salita sul gradino più alto del podio davanti alla tedesca Muriel Mohr (86,66 nella prima run) già oro nello Slopestyle a Livigno/Mottolino 2024, e l’ucraina Mariia Aniichyn (78,66).

Ai piedi del podio, quarto posto per la canadese Avery Krumme, capace di 75,66 nella seconda prova dopo un pesante atterraggio nella prima run, con la giapponese Kiho Sugawara (75,33) che ha chiuso al quinto posto; ottima nona l’altoatesina Maria Gasslitter grazie al 63,66 della prima run.

Le condizioni meteo non hanno invece consentito lo svolgimento delle tre batterie di qualificazione e la successiva finale della prova maschile: la giuria si è vista costretta quindi a cancellare la gara.