Fiorentina in lacrime, è morto Joe Barone: da Baretti ad Astori, è l’ultima tragedia sportiva viola

Arriva una notizia triste, una di quelle che un giornalista non vorrebbe mai dare. Abituati a raccontare con gioia le imprese dei personaggi dello sport, è sempre triste raccontarne gli addii. Da pochi minuti è arrivata la notizia della morte di Joe Barone. Il direttore generale della Fiorentina ha perso la sua partita più importante.

Ricoverato in ospedale da alcuni giorni, a causa di un arresto cardiaco, Joe Barone era stato ricoverato con urgenza presso l’ospedale San Raffaele di Milano. Necessaria un’operazione chirurgica d’urgenza, perfettamente riuscita, seppur il dirigente delle squadra toscana sia rimasto in condizioni molto gravi (ma stabili) per alcuni giorni. Joe Barone era ricoverato in terapia intensiva e le sue funzioni vitali supportate dalle macchine.

Rinviata la partita Roma-Fiorentina prevista per domenica. Arrivata l’intera famiglia dagli USA, insieme a Commisso e al resto della dirigenza viola che si è alternata al suo fianco in questa lunga e difficile battaglia. Quest’oggi la notizia della scomparsa. Joe Barone, in carica dal 2019, braccio destro del presidente Commisso, figura di primo piano nella realizzazione del Viola Park, si è spento all’età di 57 anni.

Il comunicato della Fiorentina

“Con un dolore profondo e immensa tristezza, la Fiorentina oggi perde un suo punto di riferimento, una figura che ha segnato la storia recente del Club e che non sarà mai dimenticata. Il Direttore Generale Giuseppe Barone, dopo il malore occorso domenica, è venuto a mancare oggi presso l’ospedale “San Raffaele” di Milano”, comunica la società viola.

“Rocco Commisso e la sua famiglia, Daniele Pradè, Nicolas Burdisso, Alessandro Ferrari, Vincenzo Italiano, Cristiano Biraghi e tutta la Fiorentina sono distrutti per la terribile perdita di un uomo che ha offerto la sua grande professionalità, il suo cuore e la sua passione per questi colori, di un amico disponibile e sempre vicino in tutti i momenti, sia quelli più felici e, soprattutto, quelli più difficili. Tutto il mondo viola si stringe in un abbraccio commosso alla moglie Camilla, ai suoi figli e a tutta la famiglia Barone in questo momento di enorme sconforto“, si legge in conclusione.

Chi era Joe Barone?

Giuseppe ‘Joe’ Barone, era nato a Pozzallo, in provincia di Ragusa, il 20 marzo 1966. Dalla Sicilia, all’età di 8 anni, insieme alla famiglia si trasferì in America. Qui, dopo aver terminato i suoi studi, prese lavorò presso un istituto bancario, poi incontrò Rocco Commisso. Inizialmente Barone lavorava per la società di Commisso, la Mediacom, nel corso degli anni divenne sempre più il suo uomo ombra, soprattutto dopo l’entrata di Commisso nel calcio.

Prima l’acquisizione dei New York Cosmos nel 2017, con Barone vicepresidente, poi nel 2019 la carica di direttore generale alla Fiorentina. Il suo più grande progetto è stato il ‘Viola Park’, nuovo centro sportivo della Fiorentina a Bagno a Ripoli inaugurato lo scorso anno.

Baretti, Astori, Barone: le tragedie della Fiorentina

La morte di Joe Barone è solo l’ultimo dramma nella storia della Fiorentina. Il 4 marzo 2018, a poche ore dalla sfida di campionato contro l’Udinese, moriva il capitano viola Davide Astori stroncato da una cardiomiopatia aritmogena. Anche lo storico presidente del club gigliato, Mario Cecchi Gori, morì nel 1993 a causa di un infarto. Stessa sorte per un altro ex presidente viola, Pier Cesare Baretti. Artefice dell’acquisto di Roberto Baggio: Baretti morì il 5 dicembre del 1987 in un incidente aereo avvenuto sulle montagne di Piossasco, in provincia di Torino.