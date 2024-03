I figli di Alice Campello insultati da uno sconosciuto: lo sfogo sui social

SportFair

Alice Campello ha da poco festeggiato il suo 29° compleanno. Una festa in grande per l’influencer e imprenditrice veneta, moglie di Alvaro Morata. Una festa grande alla quale ha fatto seguito, però, uno spiacevole episodio.

Alice Campello, infatti, ha denunciato sui social una spiacevole aggressione verbale subita da uno sconosciuto, un tifoso avversario di Morata e dell’Atletico Madrid.

Lo sfogo social di Alice Campello per gli insulti a lei e ai figli

Di fronte ai suoi oltre tre milioni di follower su Instagram , Alice Campello ha raccontato degli insulti da parte di un uomo di mezza età ai suoi figli. “A causa di questo tipo di persone, a volte non usciamo di casa comodi con i nostri figli. Ha iniziato a insultare i bambini perché appartenevano a un’altra squadra. Trovo sorprendente che un uomo inizi a urlare contro alcuni bambini e una donna”, ha raccontato l’influencer. Insieme a queste parole, Alice Campello ha condiviso alcune immagini dell’individuo, anche se di schiena quindi non è stato ancora possibile identificarlo.

“Mi è dispiaciuto non avergli fotografato il volto per metterlo in imbarazzo. Purtroppo non è la prima volta che succede, ma d’ora in poi alzerò la faccia in modo che si imbarazzino davanti a molte persone“, ha continuato la 29enne.

Alice Campello e gli insulti degli haters: i precedenti

Non è la prima volta che Alice Campello segnala questo tipo di situazione tramite il suo account Instagram. Nel 2021, l’influencer italiana era già stata costretta a rendere pubblici gli insulti e le minacce ricevute da diversi tifosi dopo un errore di Álvaro Morata sul campo di gioco. La giovane ha dovuto affrontare anche il furto di identità su Internet e le molestie da parte di un follower.