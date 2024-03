Felipe Massa porta in tribunale FIA, FOM ed Ecclestone: vuole il Mondiale 2008

SportFair

La Formula 1 è ancora sulla bocca di tutti quanti! Una volta archiviato il GP dell’Arabia Saudita, terminato con una doppietta Red Bull, ecco arrivare una notizia clamorosa: Felipe Massa porta FIA e FOM per il Mondiale di F1 del 2008.

Il pilota brasiliano non si arrende e porta davanti all’Alta corte di giustizia di Londra Fia, FOM e l’allora patron del circus Bernie Ecclestone per reclamare il titolo mondiale di Formula 1 del 2008. A conquistarlo in pista fu Lewis Hamilton per un solo punto davanti proprio a Massa, all’epoca alla Ferrari, ma la stagione fu contrassegnata dal “crashgate” di Singapore: Piquet jr, alla guida della Renault, andò a sbattere volontariamente per favorire la vittoria del compagno di scuderia, Fernando Alonso. Al momento dell’incidente Massa era al comando della gara ma alla fine chiuse fuori dalla zona punti.

La verità emerse poi l’anno dopo ma a inizio 2023 Bernie Ecclestone avrebbe rivelato in un’intervista che in realtà si era venuti a conoscenza di quanto accaduto già prima, in tempo per intervenire sul risultato di quella gara e quindi ribaltare l’esito finale della classifica mondiale.

La richiesta di Massa

Massa chiede ora di essere riconosciuto come legittimo campione di quella stagione, con un maxi-risarcimento che potrebbe arrivare fino a 150 milioni di sterline. “Ho sempre detto che avrei lottato fino alla fine – le parole di Massa a ‘Globoesporte’ – Poiché la Fia e la Fom hanno deciso di non fare nulla, cercheremo di porre rimedio a questa storica ingiustizia nei tribunali“.