Brignone stellare! Vince il gigante di Saalbach nonostante una scivolata, Coppa a Lara Gut-Behrami

SportFair

Una funambola, ma velocissima. Ecco come si può descrivere questo fine stagione per Federica Brignone, oggi per due volte a terra, nelle due manche del gigante di Saalbach-Hinterglemm, eppure nettamente prima al termine per la vittoria numero 27 della sua splendida carriera, la sesta della stagione (record personale) e al podio numero 68, uno solo in meno rispetto a quelli conquistati dal mitico Gustavo Thoeni.

Dopo una fantascientifica prima manche, al termine della quale già guidava autorevolmente la classifica, Federica è ripartita nell’unico modo che conosce: attaccando. Ancora una scivolata che mette i brividi ai tifosi, ma la 33enne valdostana si rialza velocissima e prosegue nella sua corsa incrementando il distacco sulle avversarie, che sarà di 1″36, al termine, su Alice Robinson, seconda, e di 1″67 su Thea Louise Stjernesund, terza.

Lara Gut-Behrami, con una gara in controllo e il decimo posto, si aggiudica sia la Coppa di gigante che quella Assoluta, ma il finale di stagione della Brignone è davvero stellare.

Inforcata per Marta Bassino nella seconda manche, con capriola e ricaduta in piedi. La piemontese, però, ha tagliato il traguardo sui propri sci.

Bringone chiude al secondo posto la classifica di gigante con 750 punti, solo 21 in meno rispetto alla ticinese. Nono posto per Bassino, con 259 punti. Nella generale, Brignone è ancora seconda con 1472 punti 208 in meno rispetto a Gut-Behrami, a due gare dal termine della stagione

Ora, comincia la settimana della velocità, nella quale una Brignone in questo stato di forma, potrà levarsi altre soddisfazioni.

Le dichiarazioni di Brignone e Bassino

“Nella seconda non riuscivo quasi a scaldarmi col caldo che c’era, avevo la nausea – ha detto Brignone -. Sono partita, e ho cercato di fare al massimo la prima parte, come nella prima manche. Poi forse ho spinto troppo, ero troppo arretrata, sono scivolata e ho pensato ‘la gara è andata’. Poi anche sotto sono andata larga in una porta e di nuovo pensato che fosse finita. Poi invece sono arrivata giù e mi sono vista in testa… è stato davvero bellissimo. Lara è una grande campionessa e io la stimo molto. La stagione che ha fatto è stata stupenda, sono tanti anni che sciamo insieme, ma lei ha cominciato a vincere prima di me. In questa stagione sono riuscita a batterla qualche volta, ma le faccio i complimenti perché è veramente fortissima”.

“Ho fatto un bel volo, ma sto bene – ha detto Bassino -. Ho picchiato un po’ la testa, che controllerò nelle prossime ore, ma mi sembra tutto a posto. Bella la sciata di Federica, molto solida e bella da guardare. E’ stata una stagione non facile, mi è mancata un po’ la fiducia. Ora cerchiamo di andare avanti e rimanere concentrate su noi stesse”.