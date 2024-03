Facebook e Instagram down, l’annuncio di Meta: cosa sta succedendo

SportFair

Facebook e Instagram down nel pomeriggio odierno. A partire dalle 16:20 di quest’oggi, martedì 5 marzo, migliaia di utenti stanno riscontrando problemi con i social della galassia Meta. I disagi principali sono legati al login alle piattaforme dei due social targati Zukerberg, con diversi utenti che sono stati letteralmente ‘sloggati’ dai propri profili sia su pc che dalle app su smartphone e Tablet.

Problemi a Facebook e Instagram: perchè non funzionano?

Downdetector, sito di riferimento che raccoglie le indicazioni sui malfunzionamenti, ha registrato migliaia di segnalazioni di problemi dall’Italia, ma i problemi sono stati riscontrati anche in diversi paesi del mondo. Si parla di circa 300.000 segnalazioni per Facebook e circa 47.000 per Instagram, numeri in costante aumento. Diversi anche i disagi con YouTube, Google e Google Play in Europa e negli USA.

Andy Stone, capo della comunicazione di Meta, attraverso il proprio account su “X”, ha spigato che l’azienda è al corrente del “problema di accesso ai nostri servizi” e che si sta lavorando per risolvere i problemi“.

Elon Musk, approfittando delle difficoltà del competitor, ha scritto su “X”: “se state leggendo ora questo post è perchè i nostri server funzionano bene“.