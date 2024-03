F1, Toto Wolff salta la trasferta del Giappone

SportFair

Toto Wolff non sarà a Suzuka. La Mercedes, per la prima volta in stagione, si presenterà dunque al Gran Premio del Giappone in programma il 7 aprile senza il suo team principal, che ha scelto di non viaggiare col team e di seguire il weekend da remoto.

Non è la prima volta che il team principal Mercedes salta un gran premio. E’ successo due volte lo scorso anno: Toto Wolff saltò i weekend di gara del Giappone e del Qatar per recuperare da un intervento al ginocchio.

Il motivo dell’assenza in Giappone

Mercedes e Toto Wolff non hanno reso nota la motivazione dell’assenza del Team Principal in Giappone, ma sembra che la decisione fosse stata presa ad inizio stagione e, quindi, non sarebbe scaturita dai deludenti risultati dell’Australia.