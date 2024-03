F1, Carlos Sainz già in pista a Melbourne: giro di ricognizione in bici | FOTO

SportFair

Sono trascorsi solo 11 giorni dall’intervento chirurgico per appendicite, ma Carlos Sainz sembra motivato e carico per tornare in pista. Dopo aver ceduto la sua Ferrari a Bearman per il GP dell’Arabia Saudita, in Australia lo spagnolo vuole esserci e vuole essere protagonista.

Sainz, arrivato in terra australiana già lunedì per riposarsi meglio e smaltire il jet lag, è sceso oggi in pista all’Albert Park di Melbourne, er un primo giro di ricognizione in bicicletta.

Sainz ha ispezionato il circuito un bici, per verificare anche la sua forma fisica, soprattutto nella zona addominale, in vista delle prove libere di venerdì.

Domani il controllo con i medici

Per essere in pista venerdì nelle prime sessioni di prove libere, Sainz dovrà superare una visita medica e avere l’ok dei medici della FIA. Il controllo è previsto per la giornata di domani.

🇦🇺 More of Carlos bikinge with the team 🌶️ 📸: Sam Bloxham#CarlosSainz | #AusGP pic.twitter.com/SyHdlejz9H — Carlos Sainz News (@CSainzNews_) March 20, 2024