Sainz pazzo di gioia! Leclerc sincero: le parole dei ferraristi dopo la doppietta in Australia

Doppietta Ferrari oggi al GP d’Australia! Uno strepitoso Carlos Sainz ha vinto la gara di Melbourne, appena 15 giorni dopo l’intervento per appendicite, davanti al suo compagno di squadra Leclerc e Lando Norris.

Una gioia pazzesca e una soddisfazione unica per Sainz.

Le parole di Sazin dopo il GP d’Australia

“Sono felice di aver vinto davanti a Charles, dimostra quanto lavoro abbiamo fatto, e che la vita è davvero pazzesca. Sono felicissimo. È stata davvero una bella gara, mi sono sentito sempre molto bene, chiaramente un po’ rigido fisicamente. Non è stato semplicissimo. Però sono stato fortunato perché ho potuto gestire il passo, sono stato più o meno da solo, ho gestito le gomme autonomamente. È stata una gara particolarmente dura e sono molto molto felice e orgoglioso di tutta la squadra” ha affermato Sainz dopo la gara. “Al primo giro ho avuto la sensazione che potevo stare dietro a Verstappen e utilizzare il Drs, poi lui ha iniziato a perdere e sono riuscito a passarlo, e ho visto che ha iniziato ad avere problemi. È un peccato perché sarebbe stata una bella battaglia, ma sono felice di aver portato a casa questa vittoria. Dal secondo giro, considerato il passo ho capito che potevo stare davanti. Sto benissimo“, ha concluso.

Le parole di Leclerc dopo il GP d’Australia

“Una bellissima sensazione, soprattutto per la squadra. Una doppietta che non si vedeva dal 2022, bei ricordi ed è bello rifarlo. Carlos ha fatto un weekend eccezionale al rientro e una gara incredibile. Io ho avuto un po’ di difficoltà con il primo set di gomme dure, poi l’ultimo è andato meglio, ma siamo primo e secondo e meglio di così non poteva andare“, ha affermato Leclerc dopo la gara. “Prendere Carlos? No, è sempre stato molto veloce e ha fatto un lavoro migliore. Sono felicissimo per lui e per la squadra, sono punti davvero molto importanti, più di così non si poteva“, ha concluso.