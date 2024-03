F1 e MotoGP insieme, Liberty Media acquisterà Dorna per una cifra clamorosa

SportFair

Liberty Media è pronta a fare all in. La società che già possiede i diritti della Formula 1 è pronta ad acquisire la MotoGP: l’ufficializzazione potrebbe arrivare già la prossima settimana o nei giorni precedenti al GP of the Americas di Austin, in calendario il prossimo 14 aprile. La notizia è stata riportata dal “Financial Times”.

La trattativa sarebbe partita circa un anno fa, per il passaggio della MotoGP a Bridgepoint, società di private equity, e con il fondo pensionistico canadese, Canada Pension Plan Investment Board, a una cifra che supererebbe i 4 miliardi di euro, debiti compresi

Dorna aveva respinto un’offerta da parte di TKO, il gruppo sportivo e dell’intrattenimento gestito dal boss di Hollywood Ari Emanuel. Anche Qatar Sports Investments, il gruppo sostenuto dallo Stato, che possiede già il PSG, aveva espresso interesse per acquisire il Motomondiale.

Permangono dei dubbi legati alla possibile situazione di monopolio a livello di Unione Europea. Già in passato la società di private equity CVC Capital Partners si era trovata a possedere sia la F1 che la MotoGP, venendo però costretta nel 2006 a vendere il Motomondiale dopo che le autorità di regolamentazione della concorrenza dell’UE avevano sollevato dubbi sull’operazione. Per l’operazione che si concretizzerà fra Liberty Media e Dorna servirà il via libera dell’antitrust in materia dei diritti tv e broadcasting.

La Formula 1 di Liberty Media: una crescita importante

Sotto la gestione Liberty Media la Formula 1 ha avuto una crescita importante. L’attuale calendario conta 24 gare, l’utile operativo è aumentato del 64% rispetto all’anno precedente, raggiungendo 392 milioni di dollari nel 2023, mentre i ricavi sono saliti a 3,2 miliardi di dollari da 2,5 miliardi. L’obiettivo è migliorare anche i ricavi della MotoGP che nel 2023 sono ammontati a 483 milioni di euro.