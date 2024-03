F1, Fernando Alonso penalizzato al GP d’Australia

SportFair

Carlos Sainz ha vinto il GP d’Australia andato in scena questa mattina. Una splendida doppietta Ferrari a Melbourne, con Leclerc splendido secondo.

La Spagna è soddisfatta a metà: se si festeggia per il successo di Sainz, dall’altra parte resta un po’ di amaro in bocca per il risultato di Fernando Alonso, che ad un certo punto della corsa aveva dato vita ad una battaglia tutta spagnola con Sainz.

Il pilota dell’Aston Martin è stato penalizzato di 20″ nella classifica finale del GP d’Australia per aver causato l’incidente dell’inglese della Mercedes George Russell nell’ultimo giro della gara di Albert Park a Melbourne. Alonso è stato quindi retrocesso dal sesto all’ottavo posto e superato dal compagno di squadra il canadese Lance Stroll e dal giapponese della Racing Bull Yuki Tsunoda.