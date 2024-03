Carlos Sainz in difficoltà a Jeddah: “costretto a letto per 24 ore, sono debole”

SportFair

Carlos Sainz è riuscito a scendere in pista ieri a Jeddah per le prime due sessioni di prove libere del GP dell’Arabia Saudita. Il pilota spagnolo della Ferrari era stato costretto mercoledì ad abbandonare il paddock e fare rientro in hotel per un malessere.

Una gastroenterite e febbre alta hanno messo ko Sainz, che ieri ha comunque stretto i denti e portato a casa un discreto tempo, facendo un ottimo lavoro, per lui e per la squadra.

Come sta Carlos Sainz

“È stata una giornata davvero difficile: non ho ancora del tutto recuperato da un’indisposizione che mi ha costretto a letto per 24 ore e mi sento ancora piuttosto debole. Sono comunque riuscito a guidare e a sfruttare fino in fondo il tempo pista. Questo circuito ha tanto grip e le curve molto veloci sono un test davvero esigente per macchine e piloti“, ha dichiarato lo spagnolo della Ferrari al termine della prima giornata di lavoro di Jeddah.

“Non sono riuscito a spingere al massimo oggi, ma abbiamo completato positivamente il programma. Spero che domani mi senta meglio: probabilmente non sarò al 100%, ma sentirmi meglio mi permetterà di essere più vicino al limite e di rendere bene e potrò concentrarmi al massimo su qualifiche e gara“, ha concluso Sainz.