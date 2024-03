Eurolega, blackout Bologna nella ripresa: lo Zalgiris Kaunas vince in rimonta

SportFair

Martedì amaro per la Virtus Bologna. Nella sfida della 29ª Giornata di Eurolega le V Nere sono andate incontro al 13° ko stagionale nella sfida in trasferta sul parquet dello Zalgiris Kaunas. Un match a due facce per i ragazzi di coach Banchi: buono il primo tempo, chiuso 43-49, pessima la ripresa in cui i lituani hanno dilagato chiudendo 96-81, passivo piuttosto pesante.

Non sono bastati alla Virtus Bologna i 19 punti di Shengelia e i 15 di Lomazs. Sono stati 16 i punti di Sumner. Per Bologna è la terza sconfitta consecutiva.

Classifica Eurolega

Real Madrid 23 Barcellona 20 Monaco 19 Panathinaikos 18 Fenerbahce 18 Olympiakos 18 Virtus Bologna 17 Baskonia 16 Maccabi Tel Aviv 16 Partizan 13 Valencia 13 Bayern 13 Anadolu Efes 13 Olimpia Milano 12 Zalgiris Kaunas 12 Stella Rossa 10 Lyon-Villeurbanne 7 Alba Berlino 5