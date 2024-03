Eurolega, l’Olimpia Milano si sveglia tardi: niente rimonta contro l’Asvel

SportFair

Brutto passo falso per l’Olimpia Milano in Eurolega. I ragazzi di coach Ettore Messina perdono terreno dalla zona Play-In a causa della sconfitta rimediata contro i francesi dell’Asvel, formazione in grande difficoltà nella sua stagione, con appena 5 vittorie raccolte (con oggi 6), che occupa il penultimo posto in classifica.

Non bastano a Milano i 19 punti di Hall e i 15 di Lo. Il successo dei francesi, avanti 39-35 a fine primo tempo, poi vincenti 81-77 al termine della partita, porta la firma di Lauvergne con 17 punti e De Colo con 13.

Classifica Eurolega

Real Madrid 22 Barcellona 18 Panathinaikos 17 Virtus Bologna 17 Monaco 16 Olympiakos 16 Fenerbahce 16 Baskonia 14 Maccabi Tel Aviv 14 Valencia 13 Partizan Belgrado 13 Bayern monaco 11 Olimpia Milano 11 Zalgiris Kaunas 11 Anadolu Efes 11 Stella Rossa 10 Asvel 6 Alba Berlino 5