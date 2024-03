Eurolega, Milano ko: si complica la corsa ai play-in

SportFair

Amara sconfitta per l’Olimpia Milano questa sera sul campo dello Zalgiri Kaunas, nel match valido per la 32ª giornata di Eurolega. La squadra di coach Messina ha ceduto 87-73 ed è quasi fuori dall’Eurolega, con la qualificazione ai play-in ormai appesa a un filo quando mancano appena due partite dalla conclusione della regular season.

La squadra di Trinchieri, trascinata dai 20 punti di Evans e dai 17 di Summer, domina nel secondo tempo e condanna l’Olimpia a una sconfitta pesante. All’EA7 non sono bastati i 19 punti e 7 rimbalzi di Mirotic e i 17 i Napier. L’Olimpia – complice una difesa non all’altezza negli ultimi tre quarti, punti subiti in 30′ – fallisce l’ennesimo test di maturità con una ripresa davvero modesta. “Abbiamo sofferto le loro penetrazioni delle guardie“, l’analisi di coach Messina.

L’Olimpia tornerà sul parquet in Eurolega il prossimo 5 aprile al Forum contro la Virtus Bologna.