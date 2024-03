Elodie e Iannone, via il costume: il post infiamma i social | FOTO

SportFair

Elodie e Iannone sono ormai una coppia consolidata. La cantante italian, ex di Marracash ed il pilota di Vasto, ex di Belen Rodriguez e Giulia De Lellis, sembrano aver trovato la loro anima gemella.

I due sono innamoratissimi e non si separano ormai da circa due anni e spesso condividono sui social scatti romantici e dichiarazioni d’amore. Questa volta, Elodie ha stupito tutti i suoi follower con delle foto bollenti di coppia.

Elodie e Iannone senza veli

Elodie ha condiviso su Instagram alcune foto in compagnia della sua dolce metà. La prima fra tutte ha infiammato il web: i due sono nudi in piscina con i corpi intrecciati tra di loro. Le foto successive, invece, mostrano Elodie e Iannone in spiaggia a far festa, con delle birre in mano.