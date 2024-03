Paura in Egitto, attacco cardiaco in campo per Ahmed Refaat | VIDEO

SportFair

Paura in campo durante una partita di calcio in Egitto. Ahmed Refaat, attaccante 30enne, ha accusato un attacco cardiaco all’89’ del match che stava giocando.

“Il Future club vive ore di apprensione così come tutto il calcio egiziano per le condizioni di salute della stella della squadra, Ahmed Refaat, dopo quanto accaduto nella partita di campionato contro l’Al Ittihad Alessandria“, con queste parole inizia il comunicato del club egiziano sull’episodio.

Immediati i soccorsi in campo e il ricovero in ospedale per il calciatore il cui cuore, secondo quanto riferito dalla società, è stato a lungo fermo e le cui condizioni sono ancora instabili.

“Il giocatore ha subito un arresto cardiaco per più di un’ora nonostante tutti i tentativi di rianimazione da parte dello staff medico dell’ospedale vicino allo stadio, prima che le cose migliorassero dal punto di vista medico e ritornassero i battiti cardiaci – informa la società -. Le condizioni di Ahmed Refaat sono ancora instabili dal punto di vista medico“. Il club conclude chiedendo ai media il rispetto della privacy e ai tifosi di pregare per “la salute di Ahmed Refaat”.

( Cœur sensible s’abstenir )

Le milieu international égyptien Ahmed Refaat a été victime d’une crise cardiaque en plein match avec son club Modern Futur.

Le joueur a été transporté en urgence et se trouve actuellement en soin intensif

