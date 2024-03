Ducati al Fuorisalone in occasione della Milano Design Week | FOTO

SportFair

Ducati sarà tra i brand protagonisti dell’edizione 2024 della Milano Design Week, il momento più importante dell’anno per la design industry a livello internazionale. Lo stile e l’amore per il bello sono valori fondamentali nella filosofia di Ducati, che si inserisce dunque in maniera naturale nel contesto del Fuorisalone. La partecipazione di Ducati avverrà attraverso “Forma – Feelings designed by Ducati in Borgo Panigale”: una mostra che illustra nel dettaglio il processo con cui prende vita il design delle moto Ducati, tramite la ricerca continua del connubio tra l’armonia delle forme e la funzionalità tecnica.

La mostra “Forma – Feelings designed by Ducati in Borgo Panigale” sarà allestita presso il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci (accesso da Via Olona, 6 bis) e sarà aperta al pubblico dal 16 al 21 aprile con i seguenti orari: martedì 16, mercoledì 17 e giovedì 18 aprile dalle ore 10.00 alle ore 20.00, venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 aprile dalle 10.00 alle 21.00.