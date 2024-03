Discesa Saalbach: Delago 3ª, Gut-Behrami vince la Coppa di specialità

SportFair

Strepitoso podio per Nicol Delago, che si infila in quello che sembrava un totale dominio austriaco e conquista il quinto podio della sua carriera, il secondo della stagione, dopo quello nella discesa di Altenmarkt. Cornelia Hutter, però, con una prova magistrale riesce ad ottenere la vittoria in 1’45″08, precedendo Ilka Stuhec per 17 centesimi e Nicol Delago per 49 centesimi. Ma con questo successo e la contemporanea prova lenta di Lara Gut- Behrami (17/a), l’austriaca vince la Coppa di specialità proprio a svantaggio dell’elvetica, per 28 punti.

Nella classifica di specialità rimane terza Sofia Goggia, nonostante sia fuori dalle competizioni dall’inizio di febbraio. Delago ha messo in pista tutte le sue doti di scorrevolezza, che hanno pagato su questa strana neve salata, che comunque ha tenuto per tutte le atlete. Federica Brignone chiude la sua fantastica stagione con il nono posto a 1″13 dalla vincitrice, seguita da Laura Pirovano, 12/a a 1″32, mentre Marta Bassino è 18/a a 2″02.

Brignone fissa quindi il nuovo record di punti per un’atleta italiana con 1581 punti e il secondo posto alle spalle di Gut-Behrami. L’Italdonne chiude con un bilancio di 23 podi stagionali, con 9 vittorie conquistate dalle tre punte azzurre: Brignone, Goggia e Bassino.