Dimitrov-Sinner, la finale di Miami: cosa dicono i precedenti?

Cresce l’attesa per la finale del Masters 1000 di Miami in programma questa sera. Si affronteranno Dimitrov e Sinner, in un ultimo atto che si preannuncia imperdibile. Il bulgaro, dopo qualche stagione complicata, sembra aver trovato la serenità fisica e mentale giusta per tornare a buoni livelli: i successi su Alcaraz e Zverev, oltre al ritorno in top 10 dopo 260 settimane, lo dimostrano. Dimitrov ha già vinto a Brisbane quest’anno e vuole conquistare il decimo titolo.

Sinner non ha bisogno di presentazioni. Il suo 2024 stellare parla da solo. Primo torneo Slam vinto agli Australian Open, poi il successo a Rotterdam e il ko contro Alcaraz a Indian Wells. A Miami Jannik ha sbaragliato un avversario dopo l’altro arrivando in finale con un autorevole successo su Medvedev.

Dimitrov-Sinner: i precedenti

Dimitrov e Sinner si sono già affrontati 3 volte in carriera. Il primo confronto è arrivato nel 2020 sulla terra battuta del Masters 1000 di Roma. In quell’occasione fu Dimitrov a imporsi in rimonta 4-6 / 6-4 / 6-4.

La rivincita per Sinner è arrivata a Miami 2023: due set vinti 6-3 / 6-4. Ne sono serviti 3, invece, a Jannik, in quel di Pechino 2023, per avere la meglio su Dimitrov con il punteggio di 4-6 / 6-3 / 2-6.