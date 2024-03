Crollo ponte Baltimora: l’impatto con la nave, immagini da brividi | VIDEO

SportFair

Ore drammatiche negli USA dopo l’incidente avvenuto in piena notte che ha portato al crollo del ponte di Baltimora. Il ponte Francis Scott Key è stato distrutto dall’impatto con una nave, almeno 20 persone sarebbero finite in acqua fiume Patapsco: i soccorritori sono in azione per individuarli e tentare di salvarli nonostante le condizioni non sono sicure per i soccorritori a causa di “alcuni carichi” rimasti appesi alla struttura, e per le condizioni di visibilità limitata e il rischio di congelamento di chi è in acqua.

Perchè il ponte di Baltimora è crollato?

Il crollo del ponte di Baltimora è stato causato dall’impatto con una nave portacontainer battente bandiera di Singapore, la Dali: secondo il sito web di monitoraggio marittimo, MarineTraffic, il cargo (lungo circa 300 metri e largo 48) si era fermato a Baltimora, da dove stava partendo diretto a Colombo, in Sri Lanka.

Ponte Baltimora: la testimonianza dell’incidente

Kevin Cartwright, portavoce dei vigili del fuoco, ha chiarito le dinamiche dell’incidente. “E’ accaduto all’una e mezzo di notte, in un momento in cui c’era visibilità limitata: stiamo lavorando senza sosta, considerando le temperature esterne e quelle dell’acqua, per cercare di salvare e forse recuperare le persone.

La temperatura dove mi trovo è di meno uno ma potrebbe essere leggermente inferiore. E sono sicuro che la temperatura dell’acqua è ancora più fredda: è una cosa che preoccupa e anche un rischio per i nostri subacquei“.

Ponte Baltimora: le caratteristiche e la storia del Francis Scott Key Bridge

Il Francis Scott Key Bridge fu inaugurato nel 1977: porta il nome del ‘Mameli americano’, l’autore del poema del 1814 da cui sono state tratte le parole dell’inno degli Stati Uniti, “Star Spangled Banner“. Realizzato in acciaio e ad arcate, il ponte è lungo 2.632 metri e consente alla strada Interstate 695, la ‘Baltimore Beltway’, di superare il fiume Patapsco nei pressi del porto della città.

L’arcata piu’ lunga del ‘Key Bridge’, come viene chiamato dai locali, è lunga 366 metri e quando venne costruita era la terza più lunga al mondo per un’opera di questo genere. Prima del crollo veniva attraversato in media da 11 milioni e mezzo di veicoli all’anno.

