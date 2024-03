Cosa è successo a Marco Maddaloni? Il lutto dopo l’uscita dal Grande Fratello

SportFair

Ieri il Grande Fratello ha comunicato la momentanea uscita dalla casa più spiata e chiacchierata d’Italia di Marco Maddaloni. “Marco Maddaloni lascia momentaneamente la Casa di Grande Fratello per motivi personali”, queste le parole del GF.

Oggi la triste notizia: il judoka piange la scomparsa del suocero. E’ per questo motivo che ha abbandonato la casa.

Marco Maddaloni piange la scomparsa del suocero

“Un uomo non muore mai se c’è qualcuno che lo ricorda. Sei stato un secondo padre per me, mi hai accolto nella tua famiglia 15 anni fa e da allora sono stato trattato proprio come un figlio. E ogni volta che ho avuto bisogno di affetto familiare trovavo rifugio a casa tua. Mi mancheranno i nostri infiniti pranzi domenicali. Mi mancherà un po’ tutto quel pezzo di mondo. Riposa in pace “On” Mario”, con queste parole il judoka italiano con cittadinanza albanese ha salutato il suocero.

Non è escluso un ritorno di Maddaloni nella casa del Grande Fratello, così come accaduto per Beatrice Luzzi, alla quale è morto il padre.