Contatto Bagnaia-Marquez, parla Dall’Igna: “commenti superflui”

Pecco Bagnaia e Marc Marquez tornano a casa con un amaro zero dopo la gara della domenica di Portimao. Al GP del Portogallo i due piloti sono stati protagonisti di un contatto che li ha fatti finire entrambi sulla ghiaia e che sta facendo ancora discutere.

Il contatto è stato giudicato come un incidente di gara e nessuno dei due è stato penalizzato. Sull’incidente è intervenuto anche Gigi Dall’Igna.

Gigi Dall’Igna e l’incidente di Bagnaia e Marquez a Portimao

“Possiamo dire di essere sempre protagonisti… in tutti i sensi, in positivo ma questo weekend anche in negativo, in una corsa che ha concentrato tutte le emozioni negli ultimi due giri”, ha affermato Dall’Igna, prima di complimentarsi con Martin e Bastianini.

“Un grande rammarico per l’incidente tra Pecco e Marc che ha negato ad entrambi la possibilità di conquistare punti importanti nell’ottica campionato in una gara complessa in cui non potevano giocarsi la vittoria. Sinceramente altri commenti sono del tutto superflui. Un weekend difficile quello di Pecco in cui non siamo riusciti a trovare la quadra come invece abbiamo fatto altre volte, anche se nella sprint race tutto sembrava andare per il meglio fino all’errore che gli è costato la vittoria. Un feeling incerto, una fatica costante, tutto questo confermato alla fine nel modo peggiore. Dovremo capire perché e porvi subito rimedio, senza allarmismi, questo alla fine è ciò che conta. In ogni caso… mai abbassare la guardia! Sembra proprio questo il leitmotiv d’inizio stagione: abbiamo visto e anche già detto, ma fa bene ribadirlo, come tutti si siano migliorati, quanto siano numerosi e temibili i nostri avversari, anche i più giovani, con il loro entusiasmo, talento e velocità, intraprendenti e senza alcun timore reverenziale. Sarà un Campionato lungo, appassionante e tutto da vivere assieme ai nostri tifosi, gara per gara. Forza Ducati“, ha concluso.