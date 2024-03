Grande novità per le concessionarie di auto: un software per migliorare l’esperienza dei clienti

SportFair

Il mondo dei concessionari sta attraversando una fase di consolidamento in termini di acquisizioni da parte di grandi gruppi e cambiamenti in atto dovuti all’avvento dell’elettrico che, ciononostante, stenta a volare nel 2024.

Ne abbiamo parlato con ag analytics, azienda danese operante nel settore automotive da oltre 15 anni che ha lanciato nel 2017 il software per concessionarie capace, grazie all´utilizzo dell´intelligenza artificiale, di anticipare le esigenze dei clienti invitandoli al momento giusto in officina e far incrementare volumi e tasso di fidelizzazione per i concessionari che lo utilizzano.

A gennaio le vendite di auto nuove hanno registrato +11% rispetto al gennaio del 2023, ma la quota delle elettriche scende al 2,1% del mercato. In Europa il dato si attesta al 10.9% con Paesi come Olanda, Belgio, Francia e Germania con dati positivi.

Tuttavia, la rivoluzione elettrica non è la sola sfida che i concessionari stanno affrontando; infatti si nota una forte tendenza nel migliorare l’efficienza dell’azienda riducendo i costi e incrementando i servizi per il cliente finale, che vuole ricevere un servizio sempre più personalizzato e digitale.

Il mercato del post-vendita è stimato in forte crescita fino al 2030 (studio Aftersales Capgemini) prima che l’effetto elettrico entri in gioco e un aggiornamento della strategia si renda necessario per sopperire al numero minore di interventi di manutenzione.

Basti pensare che il parco auto italiano è tra i più vecchi in Europa con oltre 12.6 anni di media e che i concessionari perdono oltre il 60% dei clienti al terzo tagliando verso officine indipendenti.

I concessionari lavorano con una moltitudine di dati che, se utilizzati nel modo opportuno, possono essere un fattore determinante per incrementare la qualità del servizio e liberare gli addetti ai lavori da attività manuali tediose.

La conferma sulla bontà degli effetti di una digitalizzazione dei processi è fornita dall’esperienza e dati registrati nei paesi nordici, dove i concessionari hanno risposto rapidamente all’evolversi dei metodi di consumo dei clienti che richiedono servizi rapidi, personalizzati e digitali.

L’intelligenza artificiale permette di lavorare in maniera predittiva e invitare i clienti in officina assicurando che il cliente abbia cura della sua auto al momento giusto ed eliminando i processi manuali che solitamente prendono tempo prezioso agli addetti ai lavori in concessionaria.

La conferma viene data anche dal direttore marketing di uno dei principali gruppi europei, Hedin Automotive, con presenza in oltre 14 paesi e più di 12.000 collaboratori sparsi in oltre 330 concessionarie.

– Il marketing nel post-vendita richiede il coinvolgimento del cliente al momento giusto e nel canale giusto. Grazie ad Autoflows ci occupiamo di tutto questo in modo completamente automatico.

– Notiamo un grande interesse e attenzione da parte dei concessionari nello spingere soluzioni digitali come Autoflows che permettono di essere ancora più vicini alle esigenze dell’automobilista. I risultati ottenuti creano un vantaggio competitivo in termini di maggiori entrate in officina per il concessionario e una percezione di servizio personalizzato per l’automobilista. Questo facilita anche la fidelizzazione del cliente stesso per un rapporto di lunga durata tra cliente e concessionario.

Questo è il commento di Giuseppe Geresia, Responsabile commerciale di ag analytics in Italia.

