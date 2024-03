Come è morto Konstantin Koltsov? Il compagno di Aryna Sabalenka si sarebbe suicidato

SportFair

Tragedia nel mondo dello sport. E’ morto l’ex campione di hockey su ghiaccio Konstantin Koltsov, compagno di Aryna Sabalenka, numero 2 al mondo di tennis. Secondo le prime ricostruzioni della polizia Koltsov si sarebbe suicidato.

Konstantin Koltsov si è suicidato

Si è suicidato Konstantin Koltsov, il 42enne ex campione di hockey su ghiaccio bielorusso, trovato morto in un resort di Miami dopo una caduta dal balcone. Lo ha reso noto la polizia del dipartimento di Miami-Dade, spiegando che il caso è trattato come “apparente suicidio” e che non risulta il coinvolgimento di altre persone.

La polizia ha riferito di essere intervenuta a mezzanotte e mezza al St. Regis Bal Harbour Resort in Collins Avenue, a Miami Beach, per “un uomo caduto dal balcone“. L’intervento è stato effettuato dalla polizia di Bal Harbour e dai vigili del fuoco.

Aryna Sabalenka giocherà al Miami Open?

Da quanto filtrato, Sabalenka intenderebbe giocare al torneo di Miami (l’esordio nei 32mi è fissato per venerdì contro un’avversaria in arrivo delle qualificazioni) ma senza rilasciare interviste nè prima, nè dopo le partite.

Il nome della tennista risulta ancora in tabellone, ma non è ancora chiaro se si ritirerà o meno. Koltsov era andato a trovare in Florida.