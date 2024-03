Ciclismo, Fabio Cini positivo al doping: sospeso dopo la “Ricordando Pantani”

SportFair

Ancora un caso di doping nel mondo del ciclismo. Coinvolto un atleta italiano, si tratta di Fabio Cini, ciclista senese classe 1988, re delle granfondo. Il controllo antidoping era arrivato lo scorso 18 febbraio, dopo la vittoria della “Ricordando Pantani“, gara amatoriale che Cini aveva vinto correndo gli ultimi 60 km a 41.700 di media.

Il ciclista, molto famoso nel circuito dei cicloamatori, in particolar modo dopo la doppietta Maratona delle Dolomiti-Sportful Dolomiti Race del 2021, è risultato positivo allo stanozololo e ai suoi metaboliti. La squadra Promotech Mg Kvis ha optato per la sospensione del ciclista.

Fabio Cini sospeso per doping: il comunicato della Nado

“Il Tribunale Nazionale Antidoping, in accoglimento dell’istanza proposta dalla Procura Nazionale Antidoping, ha provveduto a sospendere in via cautelare l’atleta Fabio Cini (Fci) per la violazione degli artt 2.1, 2.2 (sostanza riscontrata: stanozololo ed i suoi metaboliti). Il controllo è stato disposto da Nado Italia“.