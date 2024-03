Chi è Federica Lelli? La ex di un famoso artista avvistata con Berrettini | VIDEO

SportFair

Matteo Berrettini ha una nuova fidanzata? Lo scoop è stato lanciato qualche giorno fa da Gabriele Parpiglia in diretta su Rtl 102.5. Il giornalista calabrese ha mostrato un video nel quale si vede il tennista romano a pranzo con una ‘misteriosa’ bionda.

I più attenti l’hanno riconosciuta subito, ma per molti è una sconosciuta. Da parte dei due non è arrivata ancora nessuna conferma e non è chiaro se Berrettini abbia già voltato pagina dopo la rottura con Melissa Satta, confermata quasi un mese fa in una conferenza stampa, o se i due siano ancora solo ‘conoscenti’ o semplicemente amici.

Chi è Federica Lelli

La ragazza si chiama Federica Lelli e molti la conoscono già per essere la ex fidanzata di Ultimo, cantante romano amatissimo in tutta Italia. Nata a gennaio 1998, Federica ha 26 anni ed è modella e influencer.

Ha studiato in Francia e si è poi laureata alla Sapienza di Roma. Federica gestisce un brand di abbigliamento e sui social vanta 150 mila follower.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da RTL 102.5 (@rtl1025)