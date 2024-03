Challenger di Napoli, Luca Nardi in finale: vittoria in rimonta contro Passaro

SportFair

Si sono concluse le semifinali del Challenger di Napoli con tanti motivi di grande interesse. Continua il percorso positivo di Luca Nardi, in grado di imporsi ad alti livelli. Il classe 2003 è stato già protagonista di un percorso interessante.

Vittoria in rimonta di Luca Nardi nella gara di semifinale. E’ andato in scena un derby tutto italiano con Francesco Passaro e la gara si è conclusa in tre set dopo 2 ore e 15 minuti.

Il primo set è a favore di Passaro con il punteggio di 6-3. Nardi entra in partita dal secondo set e ribalta tutto con il punteggio di 5-7, 1-6. In finale sfida al francese Pierre-Hugues Herbert.