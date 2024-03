Challeger Napoli, trionfa Luca Nardi: vittoria in rimonta contro Herbert

SportFair

Luca Nardi continua a confermarsi un tennista in grande forma. L’italiano è stato protagonista di una grande prestazione in finale al Challenger di Napoli contro Pierre-Hugues Herbert. La sfida si è conclusa in 2 ore e 35 minuti.

Partenza sprint del francese che vince il primo set 7-5. La reazione di Luca Nardi è da grandissimo: prima rientra in partita con il 6-7 al secondo set, poi chiude 2-6. Si tratta del 6° titolo Challenger per il 20enne, che da domani sarà numero 76 al mondo, suo best ranking.