Caso scommesse in NBA: Jontay Porter indagato, infortuni e vincite sospette

L’NBA rischia di essere travolta da un vero e proprio scandalo legato alle scommesse. Jontay Porter, cestista dei Toronto Raptors, è attualmente indagato per aver una vicenda legata alle scommesse illegali. Il fratello di Michael Porter Jr. avrebbe partecipato a diverse scommesse “prop bets” sulla propria produzione statistica dal 26 gennaio al 20 marzo. Un flusso anomalo di giocate avrebbe spinto i siti di scommesse a segnalare la vicenda all’NBA.

Casco scommesse in NBA: sospeso Jontay Porter

Nella gara del 26 gennaio contro i Clippers, risulta alquanto particolare il valore “over/under” (5.5 punti, 4.5 rimbalzi e 1.5 assist) legato alla prestazione di Jontay Porter che in 4 minuti ha messo a segno 0 punti, 3 rimbalzi e 1 assist prima di uscire a causa di un problema a un occhio.

L’agenzia di scommesse “DraftKings” ha segnalato all’NBA che l’under di Porter sarebbe stata la vincita più sostanziosa di tutte le “prop best” di quella giornata.

Situazione simile per la partita del 20 marzo contro i Suns. Questa volta la giocata “over/under” era fissata a 7.5 punti e 5.5 rimbalzi: Porter è rimasto in campo 3 minuti, dovendo uscire per un non meglio precisato problema di salute. Anche in questo caso, “DraftKings” ha rilevato come la giocata su Porter sia stata quella che ha portato alle vincite più elevate delle “prop bets”.

In attesa degli sviluppo delle indagini, i Toronto Raptors hanno deciso di sospendere il giocatore. Se le accuse dovessero trovare del fondamento, potrebbe arrivare una sonora squalifica.