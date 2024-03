Caso Horner, Jos Verstappen al veleno: “fa la vittima quando è lui il problema”

SportFair

Il caso Horner ha scosso tutto il mondo della Formula 1 nelle ultime settimane. Il team principal Red Bull è stato indagato dopo le accuse di una dipendente di comportamento inappropriato.

La Red Bull, dopo aver avviato un’indagine interna, ha comunicato pochi giorni fa, alla vigilia del primo round della stagione 2024 di Formula 1, di aver scagionato Christian Horner, ma poco dopo un’email anonima con gli screenshot delle conversazioni tra il team principal e la dipendente che lo ha accusato, ha mandato nuovamente tutto il Circus nel caos.

Lo sfogo di Jos Verstappen contro Horner

Jos Verstappen, padre del campione del mondo Max, ha rilasciato delle forti dichiarazioni al Daily Mail dopo il GP del Bahrain, la vittoria del figlio e la doppietta Red Bull, con Perez secondo al targuardo a Sakhir.

“Ci sarà tensione finché resterà nella sua posizione. Il team sta correndo il rischio di spaccarsi. Non si può andare avanti così, la situazione esploderà. Sta facendo la vittima, mentre è l’unico che sta causando problemi”, ha affermato Jos Verstappen.

Parole veramente dure! Tanto che all’ex pilota viene chiesto se lui e la sua famiglia siano “anti-Horner”, collegandosi anche al fatto che l’indagine interna della Red Bull è stata annunciata dai media olandesi, alcuni vicinissimi alla famiglia Verstappen.

“È un’enorme assurdità! Perché mai dovrei farlo? Io ho solo una cosa a cuore: che mio figlio stia bene e che possa lavorare in un ambiente tranquillo. E invece ora tutto si è incendiato. Questo non aiuta nessuno e soprattutto non aiuta Max”, ha tagliato corto.

L’incontro tra Jos Verstappen e Toto Wolff

Intanto, ieri, Jos Verstappen è stato avvistato mentre chiacchierava con Toto Wolff, team principal Mercedes, che cerca un pilota che prenda il posto di Lewis Hamilton dal prossimo anno e che ha recentemente ammesso di aver sbagliato, in passato, a non ingaggiare Max Verstappen quando ne ha avuto l’occasione. “Tutto è possibile” ha affermato Toto Wolff dopo l’incontro. Max Verstappen è legato a Red Bull fino al 2028, ma quanto accaduto quest’anno, e l’evidente spaccatura interna, potrebbe spingere il campione del mondo a guardarsi intorno.