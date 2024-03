Ex campione UFC in gravi condizioni: Mark Coleman ricoverato dopo aver salvato i genitori da un incendio

SportFair

Spaventoso inconveniente per Mark Coleman, leggenda dell’UFC. L’ex atleta è stato portato d’urgenza in ospedale su un aereo dopo aver subito una grave inalazione di fumo mentre salvava i suoi genitori, rimasti illesi, da un devastante incendio nella casa di famiglia.

Coleman è ricoverato adesso in prognosi riservata. L’ex campione UFC ha cercato di salvare anche il cane Hammer, senza però riuscirci. Sebbene l’azione dei vigili del fuoco volontari di Ballville sia stata rapida e impeccabile, Mark Coleman avrebbe avuto gravi complicazioni non solo a causa dell’intenso incendio ma anche a causa della “prolungata inalazione di fumo tossico” , secondo il The Sun. Non sono ancora note le cause dell’incendio.

Wes Sims, un caro amico di Coleman, conferma in dichiarazioni a ‘TMZ Sports’ che l’ex combattente UFC è intubato e sedato in ospedale.

Il racconto della figlia di Morgan Coleman

A confermare il tragico evento è stata la figlia Morgan sul suo profilo Instagram. “Come molti sanno, nostro padre questa mattina presto è rimasto coinvolto in un incendio in casa insieme ai suoi genitori e al suo amato cane. Riuscì a far uscire di casa i suoi genitori, ma nonostante i suoi migliori sforzi, non riuscì a salvare Hammer. “Mio padre è stato portato vivo all’ospedale dove attualmente sta combattendo dopo questo atto eroico”, ha scritto sui social.

“Nostro padre è sempre stato il nostro eroe e significa molto per noi. È e sarà sempre un combattente. L’uomo più forte e coraggioso che conosco. Continuate a pregare per lui e per la nostra famiglia durante questo momento estremamente difficile. Grazie per tutto l’amore e il supporto. Ci mancherà profondamente il nostro dolce Hammer”, ha aggiunto la ragazza.

Mark Coleman è stata una delle prime stelle dell’UFC. Nel corso della sua carriera di successo riuscì a sconfiggere combattenti del calibro di Dan Severn, Don Frye e Stephan Bonnar. L’americano è diventato il primo campione dei pesi massimi nel 1997 ed è stato inserito nella Hall of Fame nel 2008.