Brignone, sei gigante! Trionfo ad Are: 26° successo in Coppa del Mondo

Federica Brignone formato gigante. La sciatrice italiana trionfa ad Are in Svezia, in una giornata iniziata sotto una bufera di neve, ma sulla quale è spuntato il sole in un cielo decisamente azzurro. Brignone, terza a 1”16 da Sara Hector dopo una prima manche imperfetta, la campionessa italiana ha chiuso una seconda discesa senza sbavature.

All’attacco dall’inizio alla fine, Brignone ha firmato il miglior crono in 2’11”02, davanti a Sara Hector (+0”33) e a Lara Gut-Behrami (+0”40). Per l’azzurra si tratta della 26a vittoria in carriera, che le permette di tenere aperta anche la rincorsa alla Coppa del Mondo di gigante, attardata di 95 punti da Gut-Behrami. Domani si replica sulle nevi svedesi con uno slalom speciale.