Boxe, Joshua vs Ngannou: diretta tv e presentazione del match

Tutto pronto per “Knockout Chaos“, il grande evento di pugilato che si terrà all’interno del Riyadh Season, il festival di intrattenimento del Regno dell’Arabia Saudita, il prossimo venerdì 8 marzo. Il main event della serata sarà la sfida su 3 round tra Anthony Joshua e Francis Ngannou.

S.E. Turki Alalshikh, Presidente della General Entertainment Authority (GEA) del Regno dell’Arabia Saudita, ha dichiarato: “‘Knockout Chaos’ è uno degli eventi più importanti della Riyadh Season di quest’anno, un’occasione che riunirà ancora più campioni internazionali di uno degli sport più popolari del mondo“.

Knockout Chaos: Joshua vs Ngannou in Arabia Saudita

Anthony Joshua, ex campione del mondo unificato dei pesi massimi, sarà protagonista alla Kingdom Arena di Riyadh nel match che lo vedrà opposto Francis Ngannou, superstar delle MMA e nuovo contendente al titolo dei pesi massimi.

Già campione del mondo WBA, IBF e WBO, Joshua ha concluso un anno ricco di successi, sconfiggendo Otto Wallin in cinque round nel “Day of Reckoning” l’anno scorso a Riyadh, incontro che ha segnato il suo ritorno nell’élite dei pesi massimi ed entusiasmato i fan di tutto il mondo.

Ngannou, ex campione dei pesi massimi dell’UFC, è entrato nel mondo della boxe prendendo parte alla “Battle of the Baddest” contro il campione del mondo WBC Tyson Fury che lo ha visto assoluto protagonista nonostante la sconfitta, permettendogli di guadagnarsi il rispetto del mondo della boxe.

La match card di Knockout Chaos

Diversi gli incontri interessanti presenti nel resto della serata. La divisione dei pesi massimi si arricchirà con il gigante cinese Zhilei Zhang (26-1-1, 21 KO), che difenderà il titolo mondiale WBO Interim contro l’ex campione del mondo Joseph Parker (34-3, 23 KO) dalla Nuova Zelanda.

Il messicano Rey Vargas (36-1, 22 KO), campione del mondo WBC, sarà chiamato a difendere per la prima volta la sua cintura dallo sfidante Nick Ball (19-0, 11 KO), l’astro nascente dei pesi piuma di Liverpool. La categoria dei pesi leggeri vedrà un incontro tutto britannico tra il giovane contendente e campione europeo IBF Mark Chamberlain (14-0, 10 KO) e il campione europeo, il gallese Gavin Gwynne (17-2-1, 5 KO).

Infine, a Riyadh anche la promessa australiana dei pesi massimi Justis Huni (8-0, 4 KO), così come la promessa dei pesi cruiser Roman Fury (3-0, 1 KO), il peso super welter britannico Jack McGann (9-0-1, 6 KO) e il peso superleggero saudita Ziyad Almaayouf (4-0, 1 KO).

Dove vedere Knockout Chaos in tv

A partire dalle ore 19:00, l’evento sarà trasmesso in pay-per-view in tutto il mondo. I fan italiano potranno vederlo su Dazn con il commento in italiano di Giuseppe Albi e successivamente con le voci del duo della boxe Niccolò Pavesi e Alessandro Duran che accompagneranno gli spettatori durante il main event che culminerà alle 23.50 con i pesi massimi Anthony Joshua e Francis Ngannou in un match sulla distanza dei tre round.