Biathlon, Vittozzi ai piedi del podio nella sprint di Soldier Hollow

Lisa Vittozzi è quarta nella sprint di Soldier Hollow, Stati Uniti, vinta da Justine Braisaz Bouchet con 13″4 di margine sulla leader della classifica generale Ingrid Tandrevold e 19″2 sull’altra francese Lou Jeanmonnot.

In una gara spazzata da un vento forte e spesso variabile, delle prime sei in classifica solo Braisaz-Bouchet si è concessa un errore al tiro, nella sessione a terra. Nonostante questo la transalpina ha saputo conquistare il terzo successo stagionale nella disciplina per accorciare il gap nei confronti di Tandrevold nella classifica generale e salire in seconda posizione ai danni proprio di Vittozzi che scala in terza piazza.

La sappadina non sbaglia al tiro, ma specie nel poligono a terra ha dovuto rallentare la cadenza dei colpi per attendere la finestra ideale di vento. Anche così han preso forma i 29″1 di ritardo da Braisaz-Bouchet: il quarto posto rappresenta un buon trampolino di lancio per l’inseguimento previsto domenica 10 marzo.

Buono il 19esimo posto di Michela Carrara (0-2) che commette due errori nel poligono in piedi e paga un ritardo di 1’51″5 da Braisaz-Bouchet; alle sue spalle Samuela Comola (0-1) è 25esima staccata di 2’04″3 con Hannah Auchentaller (2-1) che paga 2’34″5, 35esima seguita da Beatrice Trabucchi (0-2), 39esima. Fuori dalla zona punti Rebecca Passler (0-2), 53esima a 3’11″9, comunque qualificata per l’inseguimento.

Dopo la sprint di Soldier Hollow, Tandrevold guida dunque la generale con 934 punti seguita da Braisaz-Bouchet (845) e Vittozzi (816), con Julia Simon quarta a 798 davanti a Jeanmonnot (738): al termine della stagione restano quattro gare individuali. Tandrevold resta in testa anche nella classifica di specialità con 394 punti ma Braisaz-Bouchet si avvicina a 18 lunghezze; Vittozzi è terza a 283: l’ultima sprint della stagione è in programma il prossimo fine settimana a Canmore.

Sabato 9 marzo a Soldier Hollow sono in programma la staffetta femminile alle 20:25 seguita dalla sprint maschile alle 23:05.