Vittozzi, che capolavoro! Lisa si prende anche la Coppa dell’Inseguimento e la Assoluta è ad un passo

Lisa Vittozzi pazzesca! La seconda vittoria consecutiva nel gran finale di Canmore è frutto di una gara studiata a tavolino, sulla base di una precisa strategia: distruggere le avversarie grazie al vantaggio accumulato nella sprint e ad una precisione stratosferica al tiro. E così è andata l’ultima pursuit stagionale.

Vittozzi, consapevole del vantaggio cronometrico e della sua precisione al tiro, si è lasciata raggiungere di volta in volta dalle diverse avversarie che hanno provato a batterla, ma ogni volta le ha umiliate e staccate ad ogni turno di tiro. E mentre le avversarie buttavano sangue per cercare di superarla, e commettevano errori su errori, Lisa procedeva impassibile, veloce e precisa, fino al successo finale. Neppure l’unico errore, giusto una macchiolina per sporcare le statistiche della sappadina, è bastato alle avversarie per superarla.

Ormai è Lisa la vincitrice della Coppa dell’Inseguimento, la seconda coppa stagionale, dopo quella già vinta nell’Individuale. Ormai è Lisa ad indossare il pettorale giallo di leader della classifica assoluta con 61 punti di vantaggio sulla più diretta avversaria, Ingrid Tandrevold, anche oggi crollata fino al 19° posto.

La Coppa generale è ad un passo per l’azzurra.

Così, Lisa Vittozzi chiude un’altra gara-capolavoro con il tempo di 28’15″9 e un solo errore, nel momento meno importante, precedendo quattro francesi: Jeanmonnot a 12″2, Braisaz-Bouchet a 19″4, Simon a 1’03″2 e Guigonnat a 1’07″6. Spazzate via.

Tutta la gioia di Lisa Vittozzi

“E’ meraviglioso – ha detto Vittozzi -, ho controllato la pressione nel miglior modo e sono molto contenta di come ci sono riuscita. Non ho voluto spingere all’inizio, ma lasciare sfogare le avversarie, che facessero la loro gara. Io intanto facevo la mia. E sono veramente soddisfatta di come è andata. Sono davvero contenta e non vedo l’ora di gareggiare domani”.

Brava anche Beatrice Trabucchi, 13ª con un errore e 1’24″1 di svantaggio dalla compagna di squadra. Michela Carrara è 33ª, con 3 errori e 2’58″2 di svantaggio, Samuela Comola è 35ª con 5 errori e un ritardo di 3’05″8, mentre è 42ª Rebecca Passler con 3 errori e 3’52″9. 57ª Hannah Auchentaller con 6 errori e oltre 6 minuti di gap.

Ora tutta la stagione sarà condensata nella mass start finale, che si annuncia più come una passerella per Lisa Vittozzi, alla quale basterà fare una gara in linea con le sue altissime potenzialità per portare a casa la Coppa assoluta, senza grosse difficoltà. Troppo facile Lisa!