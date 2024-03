Bianca Censori, si vede tutto! La moglie di Kanye West scandalosa alla Parigi Fashion Week | FOTO

SportFair

Che Bianca Censori, moglie del rapper Kanye West, ami sorprendere con i suoi outfit, discutibili, è ormai una cosa nota a tutti. La donna sa come lasciare tutti a bocca aperta e dopo la sua apparizione a Milano, si è ripetuta a Parigi, dove è in corso la settimana della moda.

Bianca Censori ha lasciato davvero poco all’immaginazione, questa volta esagerando e rischiando anche sanzioni legali.

L’outfit di Bianca Censori

Bianca Censori ha indossato un outfit composto da alcune calze traslucide, sotto le quali non indossava biancheria intima e una giacca di pelle come cappotto con lettere incise sul retro. Una volta tolta la giacca, Bianca Censori indossava un top fatto dello stesso materiale dei collant, e dunque trasparente, che non nascondeva affatto le sue forme.

Gli stessi paparazzi hanno deciso di pixelare le zone più intime delle immagini. Un look che metterebbe in discussione le norme di pubblica decenza del paese francese, per cui Bianca Censori potrebbe incorrere in sanzioni legali che comporterebbero anche una pena detentiva se un giudice lo acconsentisse.

L’articolo 222-32 del nuovo codice penale francese, in vigore dal marzo 1994, punisce l’esibizione sessuale deliberata davanti a terzi in luoghi pubblici con un anno di reclusione e una multa di 15.000 euro.

