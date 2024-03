Basket, incredibile a Cagliari! Non ci sono gli arbitri: rinviato match femminile

SportFair

Incredibile quanto accaduto oggi a Cagliari. Una partita di basket di Serie B femminile è stata rinviata per mancanza di… arbitri.

Virtus Cagliari e Cus Cagliari si sarebbero dovute affrontare questo pomeriggio, alle 18.00 alla Palestra Virtus Cagliari, in via Pessagno, ma il match non si giocherà a causa della mancanza di arbitri.

Si trattava del big match della giornata, la 10ª di ritorno di Serie B Femminile, tra prima e seconda in classifica. Il Comitato Regionale, dopo aver riscontrato l’indisponibilità dei due arbitri a cui era stata assegnata la partita, ha cercato dei sostituti, senza trovare però una coppia disponibile.

Il derby viene dunque rinviato, la nuova data verrà fissata nei prossimi giorni.