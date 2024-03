ATP Marrakech, continua il percorso di Fognini: vittoria contro Bourgue

SportFair

Sono iniziate le partite di qualificazione al torneo dell’ATP Marrekech per la qualificazione al tabellone principale. In campo anche Fabio Fognini e la sfida contro Mathias Bourgue non è stata per nulla banale. La gara si è conclusa in poco più di 2 ore.

Ottimo inizio del tennista italiano che chiude il primo set sul punteggio di 6-3. Nel secondo set si registra la reazione del francese e la partita torna in bilico (3-6). Nel terzo e decisivo set l’azzurro vince 6-4. Nel prossimo turno sfida al vincente tra Martineau e Miedler.