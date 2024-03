ATP Acapulco – De Minaur, la prima vittoria con Tsitsipas non si scorda: è in semifinale

SportFair

Periodo tosto per Stefanos Tsitsipas. Uscito di recente dalla top-10, il tennista greco ha ceduto nella notte all’australiano De Minaur, nel match valido per i quarti di finale del Mexican Open.

Il campione in carica Alex de Minaur ha battuto Stefanos Tsitsipas col punteggio di 1-6, 6-3, 6-3, dopo due ore e 9 minuti di gioco. De Minaur, 9° al mondo, ha faticato nel primo set, perdendolo in 28 minuti, ma si è ripreso nei due successivi, vincendo in rimonta.

La terza testa di serie de Minaur incontrerà Jack Draper, che ha eliminato Miomir Kecmanovic 6-2, 6-2. L’altra semifinale sarà tra Ruud e Rune.

Le dichiarazioni di Alex De Minaur

“È stata una partita dura, non è stata molto spettacolare perché il vento ha reso le cose difficili per entrambi”, ha detto de Minaur, che ha battuto Tsitsipas per la prima volta in carriera. “La mia prima vittoria contro Tsitsipas doveva essere ad Acapulco, un luogo di grandi ricordi“.