Atletica, raduno staffette a Roma: quanti big fra i 35 convocati

SportFair

Una settimana di lavoro allo stadio Paolo Rosi di Roma per preparare gli appuntamenti stagionali delle staffette. Sono 35 i convocati per il raduno delle staffette a Roma in programma da lunedì 18 a sabato 23 marzo nella Capitale (18 donne, 17 uomini). Agli ordini del responsabile di settore Filippo Di Mulo lavoreranno i gruppi azzurri della 4×100 e della 4×400.

Tra i presenti, i campioni olimpici della 4×100 di Tokyo Lorenzo Patta, Fausto Desalu e Filippo Tortu, l’argento mondiale della staffetta di Budapest Roberto Rigali, l’argento mondiale dei 60 ostacoli Lorenzo Simonelli, il campione europeo indoor dei 60 Samuele Ceccarelli, il finalista iridato dei 60 Chituru Ali. Al femminile, insieme al bronzo mondiale indoor di Glasgow dei 60 metri Zaynab Dosso, in azione anche le altre tre primatiste italiane bronzo agli Europei di Monaco e quarte classificate ai Mondiali di Budapest: Dalia Kaddari, Anna Bongiorni e Alessia Pavese. Nel gruppo della 4×400, tra le altre, c’è la primatista italiana dei 400 ostacoli Ayomide Folorunso.

Quello della prossima settimana sarà il primo di una serie di raduni in vista delle World Relays di Nassau (Bahamas) in calendario per il 4 e il 5 maggio: l’evento mondiale dedicato alle staffette è determinante per qualificarsi alle Olimpiadi di Parigi, obiettivo dei cinque quartetti azzurri. Le World Relays, infatti, mettono in palio 14 posti su 16 a disposizione (i due posti restanti saranno assegnati sulla base delle liste mondiali). Per quanto riguarda gli Europei di Roma, invece, l’Italia è già qualificata con i cinque quartetti in quanto Paese ospitante.