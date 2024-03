Atletica, l’Italia dei lanci protagonista in Coppa Europa: Fabbri, Osakue e tanti azzurri a Leiria

SportFair

Leiria, Portogallo, capitale d’Europa dei lanci anche per questa stagione: sabato 9 e domenica 10 marzo è il weekend della Coppa Europa di specialità, con 18 azzurri decollati nella giornata di oggi verso l’evento continentale. L’attenzione è soprattutto sui pesisti Leonardo Fabbri e Zane Weir, reduci dal bronzo e dal quarto posto dei Mondiali indoor di Glasgow. Fari anche su Sara Fantini nel martello e Daisy Osakue nel disco. L’Italia si presenta con quattro squadre (due assolute, due under 23) nella manifestazione che si tiene tra lo stadio municipale e il centro nazionale di lanci.

Le gare degli uomini in Coppa Europa a Leiria

Nelle ultime tre grandi manifestazioni internazionali non hanno mai fatto mancare una medaglia all’Italia: oro agli Europei indoor di Istanbul per Zane Weir (Fiamme Gialle) nel marzo scorso, argento per Leonardo Fabbri (Aeronautica) ai Mondiali di Budapest dell’estate passata, alla quale il fiorentino ha abbinato il recente bronzo dei Mondiali al coperto di Glasgow. Credenziali prestigiose per il duo azzurro che a tutti gli effetti è nel gotha del peso mondiale: obiettivo primo e secondo posto in quest’ultima gara invernale prima della partenza per il raduno in Sudafrica che servirà a preparare gli Europei di Roma e le Olimpiadi di Parigi. Nel parterre anche il lussemburghese Bob Bertemes, il bosniaco Mesud Pezer, il britannico Scott Lincoln. Si lancia domenica alle ore 16 del Portogallo, le 17 in Italia. Nel disco, Alessio Mannucci (Aeronautica) ha allungato la gittata fino a 64,19 a Città di Castello: in gara lo svedese argento olimpico Simon Pettersson. Giavellotto per il bronzo europeo U23 Michele Fina (Esercito), nel concorso che ospita il tedesco campione del mondo di Londra 2017 Johannes Vetter e l’altro tedesco Max Dehning, 90,20 a diciannove anni. Martello per Marco Lingua (Atl. Biotekna) in azzurro a 45 anni dopo aver vinto il titolo italiano di un centimetro: tra i presenti l’ungherese bronzo mondiale Bence Halasz.

Le gare degli donne in Coppa Europa a Leiria

Lo scorso anno, sempre a Leiria, ha vinto lei. Sara Fantini (Carabinieri) torna in Portogallo per puntare in alto nel martello di Coppa Europa. Inanellato il quattordicesimo titolo italiano consecutivo, la medaglia di bronzo degli Europei di Monaco ritrova tutto il podio continentale, la rumena d’oro Bianca Florentina Ghelber e la polacca d’argento Ewa Rozanska. Tra gli obiettivi anche quello di incrementare lo stagionale di 70,10 centrato a Lucca. La vittoria a Melbourne con 61,57 nel disco è fin qui il momento principale della stagione di Daisy Osakue (Fiamme Gialle) che in Coppa Europa ha trionfato nell’edizione di due anni fa, la prima del triennio di Leiria. Dalla finale dei Mondiali di Budapest arrivano anche la tedesca Shanice Craft, la portoghese Liliana Ca, la francese Melina Robert-Michon. Italia rappresentata anche da Stefania Strumillo (Fiamme Azzurre). Nel peso, in cui spicca l’olandese campionessa europea Jessica Schilder, prima volta in Nazionale assoluta per Anna Musci (Alteratletica Locorotondo), vent’anni da compiere a giugno. Nel giavellotto nuova esperienza azzurra per Paola Padovan (Carabinieri): in gara anche la greca campionessa d’Europa Elina Tzengko e la croata argento olimpico Maria Andrejczyk che ha illuminato l’edizione di Spalato 2021 con un super 71,40.